Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (2)

ERDOĞAN ARTVİN'DE HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan mitinginin ardından geldiği Artvin'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önündeki alanda selamladığı kalabalıktan, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini sürdürmesini istedi.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Artvin'e son 17 yılda toplam 26 katrilyonluk yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce hakkınızı helal edin. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya uçamadık. Aşırı sis, kar, tipi ve bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Tabii geldik ama şu barajları görünce, hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir tarafta o güzellikler. İnanın şöyle 5 sene, 10 sene sonra bu Artvin var ya, şu barajları sebebi ile yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Biz hep ne dedik; 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.' Yusufeli bambaşka bir baraj olacak. Deriner Barajı'nı da aşacak. Yusufeli'nde adeta bambaşka bir ilçe kuracağız" dedi.

'YAHU ELİNE DİLİNE DURSUN'

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize- Artvin Havalimanı projesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, hava yolunu halkın yolu yapacaklarını ifade etti. Rize- Artvin Havalimanını 2020 yılında hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Orada da dağları deldik, taşlar taşınıyor, öyle kolay iş değil. Ama yaparız. İman öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Artvinli çiftçilerimize 2002 yılında 3,5 milyon lira tarımsal destek verilmişken, bu rakamı geçtiğimiz yıl 88 milyon liraya çıkarttık. Artvinli çiftçilerimize bugüne kadar 606 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor; 'Çiftçi öldü, çiftçinin elinden tarlalarını aldılar.' Yahu eline diline dursun yahu. Ben sana resmi rakamları veriyorum, 'Şu kadar para verdik' diyorum. Artvinli iş insanlarımıza, girişimcilerimize toplam yaklaşık 3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Sağladığımız desteklerle 2 bin 323 Artvinli kardeşimize istihdam kapısı açtık. İşverenlerimize 176 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. Bugün de Artvin'de toplam yatırım tutarı 1 milyar 252 milyon lira olan 145 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz."

'SİZE BU ÜLKE TOPRAKLARINI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye adına bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Hani bir tane mutabakat kurmuşlar, kim var burada; CHP var, kim var; bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu'muz var, bizim Güneydoğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, bizim Ege'miz var, Marmara'mız var ve 780 bin kilometrekare ile bizim vatan topraklarımız var. Ama 'Kürdistan' isteyen varsa Kuzey Irak'ta 'Kürdistan' var, oraya gider. Defolup oraya gider. Biz size bu ülke topraklarını böldürtmeyeceğiz. Ne diyorlar; 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık,' diyor, 'sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Biz sırtımızı halka ve Hakk'a dayadık. Bizim farkımız budur. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yıl sonuna kadar TOBB ile beraber çalışarak 2,5 milyon işsize de iş temin edilecek. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz, bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla, iş gücüne katılma oranı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseldi. Tüm bu yükselişlere rağmen, Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 5,8'in oranında büyütmemiz var."

'KOLTUĞA YAPIŞTI, ORADAN KALKAMIYOR'

Erdoğan, eleştirilerini sürdürdüğü CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği ilk günden bu yana 9 seçim kaybettiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bay Kemal SSK'da Genel Müdürlük yapmadı mı? Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi yahu. SSK Genel Müdürlüğünü yapamayan birisi, bir kasetle CHP'nin başına geldi, 9 seçimde mağlup oldu ama koltuğa yapıştı, oradan kalkamıyor. Ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazır mıyız? Bu işi biz başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından toplu açılış töreniyle kentteki yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, mitingin ardından Rize'ye hareket etti.