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Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

ERDOĞAN ANA- BABA OCAĞI RİZE'DE Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış törenin ardından geceyi geçireceği memleketi Rize'ye geldi. Hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi’den helikopterle ana- baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, burada hemşerilerini selamladı. Otobüsten halka seslenen Erdoğan, "Bizim için farklı bir gün oldu.

ERDOĞAN ANA- BABA OCAĞI RİZE'DE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış törenin ardından geceyi geçireceği memleketi Rize'ye geldi. Hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi’den helikopterle ana- baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, burada hemşerilerini selamladı. Otobüsten halka seslenen Erdoğan, "Bizim için farklı bir gün oldu. Önce Ardahan, hava koşulları çok ağır olduğu için tabi buradan Artvin'e kara yoluyla gelmek zorunda kaldık. Ama buna rağmen gerek Ardahan gerekse Artvin'de muhteşem, coşkulu kalabalıklara hitap etme imkanı bulduk. Mutluyuz, Artvin ve Ardahan'ın selamı var. Güneysu’da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart’ta da Güneysu’da bu rekoru kırmaya hazır mıyız? Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnşallah yarın Rize'den gereken cevabı verecek Trabzon'a geçeceğim. Sonra Ordu ve Samsun'da olacağız" dedi.

Konuşmasının ardından hemşerilerine bez torbalar ve çay hediye eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

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