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Erdoğan 20 adayını açıkladı

27.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 20 büyükşehir belediye ve il başkan adayını açıkladı.

Erdoğan 20 adayını açıkladı

Erdoğan Suriye ile ilgili de açıklamalarda bulundu "çok önemli kararlar" alınacak dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 20 büyükşehir belediye ve il başkanı adayını açıkladı.

Erdoğan büyükşehir belediye başkan adaylarını Afyonkarahisar Mehmet Zeybek, Ankara Mehmet Özhaseki, Balıkesir Yücel Yılmaz, Bingöl Erdal Arıkan, Çanakkale Ayhan Gider, Çankırı Hüseyin Boz, Çorum Halil İbrahim Aşgın, Eskişehir Burhan Sakallı, Hatay İbrahim Güler, İzmir Nihat Zeybekci, Karaman Mahmut Sami Şahin, Konya Uğur İbrahim Altay, Mardin Mehmet Vecdi Kahraman, Muş Feyat Asya, Sakarya Ekrem Yüce, Sivas Hilmi Bilgin, Tokat Eyüp Eroğlu, Trabzon Murat Zorluoğlu, Uşak Mehmet Çakın, Yozgat Celal Köse olarak açıkladı.

MGK'da önemli kararlar

Erdoğan ayrıca Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye'nin "birkaç ay içinde terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarını tamamen bitirmeyi" taahhüt ettiğini söyleyerek, PYD'ye karşı Türkiye'nin daha fazla tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Erdoğan, "PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında gündemdeki konuları değerlendirip "çok önemli" kararlar alınacağını söyledi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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