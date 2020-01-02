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  4. Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'den 200-250 bin sığınmacının Türkiye sınırına ilerlediğini söyleyerek, "Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler, dikenli teller oluşturamayız" dedi.

Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, İdlib'deki saldırılar nedeniyle bölgeyi terkedenlerin sayısının arttığına dikkat çekti. Erdoğan şöyle konuştu:

"200-250 bin mülteci şu anda sınırımıza doğru hareket hâlinde. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil zor, karşınızda insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler, dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir... Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz" diye ekledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün İdlib'de düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü duyurmuştu. Gözlemevi'ne göre Suriye rejim güçlerinin ateşlediği karadan karaya füzenin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula isabet etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 16 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

DW, DHA / HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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