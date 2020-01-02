Erdoğan: ‘200-250 Bin Mülteci Sınırımıza Hareket Halinde’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş zor, karşınızda insan var. Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katılan Erdoğan “Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Geldiği zaman ne yapacaksak, işte biz bunun çok daha adil olanını, insani olanını yapmak durumundayız” diye konuştu.
Arap Ligi’ni eleştiren Erdoğan, "İşte, Arap Ligi bir araya geldi, Türkiye'yi dışlayıcı kararlar aldılar. Biz kimi misafir ediyoruz? Şu anda ülkemize gelen 4 milyon mültecinin neredeyse kahir ekseriyeti tamamına yakını Arap, Suriye'den gelen Araplar. Bunların içinde 350 bin de Kürt var. Türkiye'de benim Kürt vatandaşlarımın temsilcisi olduğunu söyleyenlerin, bir defa Kürt vatandaşlarımın temsilcisi olmakla yakından uzaktan alakası yok. Onları da şu anda giydiren, bakan, yediren, içiren, sağlık imkanlarını sağlayan yine biziz. Aynı şekilde Arap kardeşlerimizle ilgili yine biziz. Ama utanmadan bu kararı Arap Ligi'nde alabiliyorlar. Niye? Çünkü dertleri başka, o detaylara girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
“Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir” diyen Erdoğan 5 milyonu aşkın yabancı misafire rağmen Türkiye’de şehirlerde bir güvenlik sorunu olmadığının altını çizdi.
Türkiye 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli mülteciyle dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi konumunda. Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan İdlib’de yaşayan 3 milyon kadar sivilin bir kısmının yeni bir dalga halinde Türkiye sınırına akın etmesinden endişe ediliyor.
Suriyeli askerler El Kaide bağlantılı militanların yoğunlukta olduğu İdlib vilayetini ele geçirmek için 19 Aralık’tan bu yana operasyon yürütüyor. Esat yönetimine bağlı askerler son iki hafta içinde 40’ın üzerinde köy ve mezrayı ele geçirdi.
Birleşmiş Milletler, Türkiye sınırındaki bölgede giderek artan bir insani felaket riskine yönelik uyarılarda bulunuyor.
BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi, çatışmalar yüzünden sadece 12 Aralık ile 25 Aralık günleri arasında 235 binin üzerinde kişinin yerlerinden olduğunu açıkladı.
Savunma Bakanı Hulusi Akar da İdlib’deki baskının devam etmesi halinde bunun bir başka önemli mülteci akınına neden olacağını belirtmişti. Savunma Bakanı ilave yükün Türkiye için büyük bir ağırlık olacağını söylemiş ve bunu engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulamıştı.
Akar Türkiye’nin Rusya’yla geçen yıl vardığı uzlaşma sonucu oluşturduğu İdlib’deki 12 gözlem noktasındaki askerlerini çekmeyeceğini de vurgulamıştı.
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