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Erdoğan: "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı."
Erdoğan: "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı."
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05.01.2020 22:55 |
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Erdoğan: "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı."
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