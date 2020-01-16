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Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık."
Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık."
POLİTİKA
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16.01.2020 13:44 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık."