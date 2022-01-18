Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AKP ve MHP ekiplerinin hazırladığı taslak metni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle paylaştığını ve Bahçeli'nin de çalışmaya onay verdiğini belirterek "Orada bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz. Hazırlanan, üzerinde çalışılmış taslak metin konusunda bu hafta veya önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz" dedi.

PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'le ilgili de konuşan Erdoğan, Güzel'in dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerektiğini savundu. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolunun açılacağına işaret eden Erdoğan, "Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Bunların dışında da şu anda hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Bunların da dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ve yargı yolunun açılmasının takipçisi olmaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyonla ilgili de soruları yanıtlayan Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini vurgulayarak kademeli bir şekilde kurun ve faizin de düşeceğini ifade etti. Erdoğan, "2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek" dedi.

"Ukrayna'nın işgali gerçekçi bir yaklaşım değil"

Erdoğan dış politikaya ilişkin soruları da yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmediğini kaydeden Erdoğan, bölgede artık savaşın kabullenilemeyeceğini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu konuları masaya yatırıp konuşmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan ABD'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikteki boru hattı projesinden desteğini çekmesini de "Bu iş, Türkiyesiz olmaz" diye değerlendirdi.

Bu hattan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olabileceğini ifade eden Erdoğan, İsrail'le bu konuda görüşmeler yapıldığına işaret etti. Erdoğan, "Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor" şeklinde konuştu.

DW/HS,BÖ

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