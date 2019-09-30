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Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıldönümü için ABD merkezli Washington Post'a bir makale kaleme aldı.

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan makalede, Kaşıkçı cinayeti için '11 Eylül'den sonra 21. yüzyılın en tartışmalı olayı' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazdığı makalede, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan,"(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan: "Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan’ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz."

Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz."


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erdoğan ABD tartışma Washington Post

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