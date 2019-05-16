ERDOĞAN: 23 HAZİRAN ÖNCESİNDE HERKESİ BULUNDUĞU MAKAMIN AĞIRLIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM 

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, Tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni, ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz." "Türkiye 14 Mayıs 1950'den beri seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukta ve şeffaflıkta gerçekleştirmiş bir ülkedir. Seçim güvenliğinin temini noktasında bu güne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı, yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran'da öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum." "Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu başkanı Tuncay Özilhan'ın… Bunu bu şekilde açıklamak istemezdim. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İç Güvenlik Birimleriyle İftar' programına katıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iç güvenlik birimleri mensupları katıldı.

Erdoğan programda bir konuşma yaptı. Erdoğan sözlerine, "Bu güzel ramazan akşamında bizleri buluşturdukları için İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İftarınızı bizimle paylaştığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin ülkemiz ve milletimizle beraber tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin başında tüm şehitlerimizi Kemal-i edeple yad ediyorum. Vatanımızın bekası için ölümü göze alan gazilerimize ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimizin geride bıraktıklarına Allah'tan sabır diliyorum. Biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz." diyerek başladı.

"SURİYE'NİN KUZEYİNİ ADETA BİR HUZUR ADASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. Son olarak, geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyon politikasını başlattığımız günden itibaren teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik. Sadece son 2 buçuk yıl içinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınırlarımız içindeki terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde uzun yıllardan sonra tekrar sükûnet ve barış ortamı tesis edildi. Terör örgütünün yuvasına dönüşmüş dağlarımıza sizlerin gayreti ve fedakarlıkları neticesinde hamd olsun yeniden bahar geldi. Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak'taki harekatlarımıza hız verdik. Suriye sahasındaki operasyonlarla DEAŞ ve bölücü örgütün bu ülkedeki uzantılarına çok ağır darbeler indirdik. Dört bin kilometrekareden fazla bir alanı terörden arındırarak, bu bölgeleri Suriye'nin Kuzeyini adeta bir huzur adasına dönüştürdük."

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE ÜLKEMİZE KOMŞU BİR TERÖR KORİDORUNUN OLUŞMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Daha birkaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler Türkiye'nin çabaları sayesinde Türkiye'nin, en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye'deki savaştan kaçıp ta ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye'nin Kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini yeni sömürge heveslilerinin insafına teslim etmeyeceğiz. Ege Denizi'nde aldığımız tedbirlerle insan kaçakçılığının ve Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik." dedi. "SON FETÖ'CÜ HAİN DE YARGIYA HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızın katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek, devam ediyor. Mahkemelerimiz darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari tüm imkanları kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırsa saklansınlar sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, Yurtdışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz. Her milletin hayatında ikbal dönemlerinin yanı sıra zorluk günleri, imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçeği pek çok defa yaşayarak, tecrübe ettik. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen hamd olsun yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik. Gerektiğinde ciğerparelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızı üzerine namahrem elini asla değdirmedik. Milli birliğimizi parçalamak isteyenlere bekledikleri fırsatı vermedik. Yaşadığımız her acı tecrübeden gerekli dersleri çıkarmasını bildik. Üstesinden geldiğimiz her badireyle iradelerimizi daha da perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiye'si eski Türkiye'ye göre tıpkı çelik gibi daha dayanıklı daha dirençli hale gelmiştir." diye konuştu.

"BU HASSAS SÜREÇTE BİZLERE DÜŞEN MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni, ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanımızın sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye 14 Mayıs 1950'den beri seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukta ve şeffaflıkta gerçekleştirmiş bir ülkedir. Seçim güvenliğinin temini noktasında bu güne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı, yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.