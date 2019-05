ERDOĞAN: 23 HAZİRAN ÖNCESİNDE HERKESİ BULUNDUĞU MAKAMIN AĞIRLIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM 

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE ÜLKEMİZE KOMŞU BİR TERÖR KORİDORUNUN OLUŞMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Daha birkaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler Türkiye'nin çabaları sayesinde Türkiye'nin, en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye'deki savaştan kaçıp ta ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye'nin Kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini yeni sömürge heveslilerinin insafına teslim etmeyeceğiz. Ege Denizi'nde aldığımız tedbirlerle insan kaçakçılığının ve Aylan bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı görüntülerin önüne geçtik." dedi.

"SON FETÖ'CÜ HAİN DE YARGIYA HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızın katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek, devam ediyor. Mahkemelerimiz darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari tüm imkanları kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırsa saklansınlar sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, Yurtdışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz. Her milletin hayatında ikbal dönemlerinin yanı sıra zorluk günleri, imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçeği pek çok defa yaşayarak, tecrübe ettik. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen hamd olsun yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik. Gerektiğinde ciğerparelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızı üzerine namahrem elini asla değdirmedik. Milli birliğimizi parçalamak isteyenlere bekledikleri fırsatı vermedik. Yaşadığımız her acı tecrübeden gerekli dersleri çıkarmasını bildik. Üstesinden geldiğimiz her badireyle iradelerimizi daha da perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiye'si eski Türkiye'ye göre tıpkı çelik gibi daha dayanıklı daha dirençli hale gelmiştir." diye konuştu.