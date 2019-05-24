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Erdoğan: 23 Haziran’da bu işi hırsızlara bırakmayacağız

24.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak seçimlere ilişkin, "İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 23 Haziran’da bu işi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "sandığın hakkını vereceklerini" ve "işi hırsızlara bırakmayacaklarını" söyledi.

İstanbul’da katıldığı Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sıkıntılı bir Ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye, Arakan, Afganistan ve Libya gibi İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım" ifadelerini kullandı.

"Oylar çalındı" iddiası

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyların çalındığını öne sürmüştü. Yıldırım, YSK'nın gerekçeli kararında bu yönde bir iddianın yer almamasına ilişkin olarak, "Gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" demişti.

AA / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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