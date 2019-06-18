HABER

Erdoğan: 23 Haziran’da zaferle müşerref olacağız

18.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran seçimine dört gün kala yaptığı konuşmada "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Erdoğan: 23 Haziran’da zaferle müşerref olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonlardan canlı yayınlanan Sultangazi'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Çok koşacağız, çok çalışacağız ve Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çaldılar ifadesi siyasi"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir" diye konuştu.

Ayrıca Ordu Valisine hakaret ettiği iddialarını reddeden İmamoğlu'na seslenen Erdoğan "Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin. Seçimden sonra da hesabını vereceksin" şeklinde konuştu.

DHA,DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
BM'den flaş Mursi çağrısı!BM'den flaş Mursi çağrısı!
2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

BM'den Mursi çağrısı

BM'den flaş Mursi çağrısı!

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

ABD'den kritik hamle! 1000 asker daha gönderilecek!

1000 asker daha gönderilecek!

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin ölümü sonrası alarm durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.