HABER

Erdoğan: 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. BM çatısı altında insanlığın barış, huzur, istikrar ve refahı için çaba harcayan herkese ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye olarak, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin ve temsil ettiği değerlerin en güçlü savunucularından biriyiz. BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 14'üncü ülkeyiz. BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşından bu yana düzenli katkı sağlıyoruz. Ayrıca Arabuluculuk Dostlar Grubu ve Medeniyetler İttifakı gibi iki önemli girişimin liderliğini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'U, BİR BM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ANA HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR'

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık. Bu çabalar neticesinde İstanbul, muhtelif BM ajanslarının bölgesel merkezlerinden biri haline dönüştü. İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurarak, bu çabalara yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz teklife BM tarafının sergilediği müspet yaklaşımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin BM çatısı altında en etkin rol oynadığı konuların başında insani meseleler bulunuyor. 2016 yılında tarihte ilk defa Dünya İnsani Zirvesine İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinde uluslararası toplumun vicdanı olduk. Milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz. Savaş ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında yerlerinden edilmiş insanın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla da ilk etapta 1 milyon Suriyelinin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

'BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN REFORMA TABİ TUTULMASI, ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR'

Erdoğan, BM'nin daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, BM teşkilatının daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi şarttır. Beş daimi üyenin iradesine bağlı bir şekilde çalışan BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması bir ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu muhakkak güçlendirilmelidir. Türkiye olarak, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenme niyetimizi 2014 yılında açıkladık. Bu görev için eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır’ın bu görevi en güzel şekilde yürüteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Teşkilatının faaliyetlerinin uluslararası barış ve huzura hizmet etmeyi sürdüreceğine inanıyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezasıKirpi avcılarına 8 bin lira para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 7 ölü

Esed rejimi pazar yerine saldırdı: 7 ölü

Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada 

Kirli pazarlık kamerada! Gece bekçileri yakaladı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.