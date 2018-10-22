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Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır."


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