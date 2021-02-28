Erdoğan: 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok siyasetçi 28 Şubat'a tepkilerini dile getirdi.Bugün 28 Şubat 1997’de gerçekleşen ve tarihe “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının 24'üncü yıl dönümü. Pek çok siyasi, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkâr ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin” ifadeleriyle CHP'yi hedef aldı.