Erdoğan: 31 Mart Avrupa Parlamentosuna cevap olacaktır 1(Geniş haber)

"BİZ SADECE BU TOPRAKLARDA VARLIĞI ON ASRI BULAN KÖKLÜ BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bilmek ne kadar önemliyse, tarih bilincine sahip olmakta o kadar önemlidir. Tarihe şaşı bakılmaz. Tarihe seçici bir anlayışla yaklaşılmaz. Tarih ideolojinin at gözlüğünden kesinlikle okunmaz. İşine geldiğini kabul eden işine gelmeyen ne varsa hepsini görmezden gelen bir bakış açısının millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Maalesef Türkiye uzun yıllar böyle bir tarih okumasının mağduru oldu. Bunun bedelini ağır ödedik. Kendini aydın diye tanımlayan küçük bir kesim kendi kalıplarına kendi sığ görüşlerine uymayan her hadiseyi yok saymıştır. Bunlar ısrarla inatla bu milletin tarihini 1923'ten başlatmak gibi bir yanlışın içine düşmüşlerdir. Oysa biz kurduğu devletlerin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan büyük bir milletiz. Biz Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok mu farz edeceğiz? Biz sadece bu topraklarda varlığı on asrı bulan köklü bir milletiz" diye konuştu.

"TERÖRÜ BU TOPRAKLARA, İSLAM DÜNYASINA DAYIYOR"