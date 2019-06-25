Erdoğan: ‘31 Mart Ve 23 Haziran’ın Muhasebesini Yapacağız’

Türkiye iç siyasetinin gündeminde İstanbul seçimlerinin sonuçlarının yaratacağı etkiler var. Siyaseten yasaklı olduğu 1999 seçimlerini saymazsak 1994 yılından itibaren İstanbul’da girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da üst üste iki kez seçim kaybetmesi, üstelik yinelenen seçimde oy farkının 14 binden 800 bine kadar çıkması gözleri ona çevirdi.
Siyasi kulislerde kabine değişikliği erken seçim ihtimalleri kadar Türkiye’nin bu tarz bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha fazla devam edemeyeceği de konuşuluyor.
31 Mart Seçimlerini ‘zafer’ olarak tanımladı
Seçim sonrası kameralara konuşmak yerine yazılı açıklamayla yetinen Erdoğan, bugün partinin Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada hem seçimi kazanan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu hem de Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Binali Yıldırım’ı tebrik etti.
Yenilenen seçimle milli iradenin tecellisi ile ilgili tereddütlerin ortadan kalktığını da söyleyen Cumhurbaşkanı önlerinde dört yıl olduğunu vurgulayarak ‘erken seçim’ tartışmalarına kapıyı kapatmış olsa ve 31 Mart Seçimleri’nden ‘zafer’ olarak bahsetse de sonuçlarının ‘muhasebe’sini yapacaklarını da ifade etti.
“31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir. Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti ancak kazanmamıza yetmedi. AK Parti ve MHP olarak sahip olduğumuz 25 belediye ile halkımıza en güzel hizmetleri verme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar olarak da hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz’’ dedi.
Erdoğan: “Siparişle’ Kabine Revizyonu Olmaz”
Partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları ve Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, ‘‘(kabine değişikliği) yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum? (Bahçeli ile) Telefonda görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız" dedi.
Cumhurbaşkanı ay sonunda Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi’nden dönüşte ‘‘Türkiye İttifakı’’ kapsamında siyasi parti liderleriyle bir araya gelebileceğinin de işaretini verdi.
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