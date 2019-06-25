Erdoğan: ‘31 Mart Ve 23 Haziran’ın Muhasebesini Yapacağız’

Türkiye iç siyasetinin gündeminde İstanbul seçimlerinin sonuçlarının yaratacağı etkiler var. Siyaseten yasaklı olduğu 1999 seçimlerini saymazsak 1994 yılından itibaren İstanbul’da girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da üst üste iki kez seçim kaybetmesi, üstelik yinelenen seçimde oy farkının 14 binden 800 bine kadar çıkması gözleri ona çevirdi.

Siyasi kulislerde kabine değişikliği erken seçim ihtimalleri kadar Türkiye’nin bu tarz bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha fazla devam edemeyeceği de konuşuluyor.

31 Mart Seçimlerini ‘zafer’ olarak tanımladı

Seçim sonrası kameralara konuşmak yerine yazılı açıklamayla yetinen Erdoğan, bugün partinin Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada hem seçimi kazanan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu hem de Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Binali Yıldırım’ı tebrik etti.

Yenilenen seçimle milli iradenin tecellisi ile ilgili tereddütlerin ortadan kalktığını da söyleyen Cumhurbaşkanı önlerinde dört yıl olduğunu vurgulayarak ‘erken seçim’ tartışmalarına kapıyı kapatmış olsa ve 31 Mart Seçimleri’nden ‘zafer’ olarak bahsetse de sonuçlarının ‘muhasebe’sini yapacaklarını da ifade etti.