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Erdoğan: 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz 

10.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatını işgal diye nitelendirenlere, "Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz" yanıtını verdi.

Erdoğan: 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Suriye'deki harekâta ilişkin de değerlendirmeler yapan Erdoğan, "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı, harekata yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurguladı. Erdoğan, "Operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" şeklinde konuştu.

Demografik yapı eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin IŞİD'in en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele konusunda ülkemize söyleyecek tek sözü olamaz" dedi. Erdoğan, "Suriye topraklarında gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin, Türkiye'nin meşru haklarını koruma konusundaki adımlarına karşı çıkması, en basitinden bir aciziyet, bir teslimiyet ifadesidir" dedi.

Harekatla ilgili planlarının herkesin yeniden kendi evine dönebilmesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, "Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler diğer etnik ve dini gruplar kendi evlerine dönecektir. Böylece bölgeyi, bozulmaya çalışılan demografik zenginliğine yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.

DW/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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