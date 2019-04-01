Erdoğan 4,5 yıl seçim yok, çalışmalarımıza odaklanacağız -1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki balkon konuşmasında, "Milletimiz bizi bugün 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. Toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. İstanbul'dan buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir; yine halkımız Büyükşehir'i belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde durup iyi çalışacağız. 4,5 yıl seçim yok. Çalışmalarımıza odaklanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası Ankara'da balkon konuşması yaptı. Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bizi bugün 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. Toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık olarak yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize, kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. YSK sonuçları açıklayacak. İtirazlarımız varsa yapacağız. Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. İstanbul'dan buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir; yine halkımız Büyükşehir'i belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde durup iyi çalışacağız. 4,5 yıl seçim yok. Çalışmalarımıza odaklanacağız" diye konuştu.

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ANKARA (DHA)

