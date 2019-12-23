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Erdoğan: 80 bin İdlibli Türkiye sınırına göç halinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib'den kaçan sivillerin sınıra doğru göç ettiğini açıkladı ve Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeyeceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinden 80 bin kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini açıkladı. Pazar akşamı İstanbul'da düzenlenen bir törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ifade etti.

"Dört milyon insanın yaşadığı İdlib'deki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırlarına doğru göç etmeye başladı" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" uyarısında bulundu.

Bu göç dalgasının Yunanistan ve tüm Avrupa ülkelerinde hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğin hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki gerilimin azaltılması için Pazartesi günü Ankara'dan bir heyetin Moskova'ya giderek Rus yetkililerle görüşeceğini söyledi. Erdoğan, "Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz" dedi.

Rusya destekli Suriye ordusu son iki gündür, ülkede silahlı muhaliflerin bulunduğu son vilayet olan İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.

Rusya Ağustos ayında İdlib'de yeniden ateşkes ilan edildiğini açıklamış, ancak buna rağmen çatışmalar devam etmişti. Vilayette Nisan ayından bu yana yaklaşık bin sivil yaşamını yitirdi, 400 bin kişi ise yerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de halihazırda yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

DW/GY,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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