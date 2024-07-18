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  4. Erdoğan 9 üst düzey ismi görevden aldı! 2 yardımcısı değişen Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi

Erdoğan 9 üst düzey ismi görevden aldı! 2 yardımcısı değişen Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.07.2024 09:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar arasında en çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 2'si bakan yardımcısı olmak üzere toplam 9 üst düzey yöneticinin değişmesi dikkat çekti. Kararların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan da paylaşım geldi.

Erdoğan 9 üst düzey ismi görevden aldı! 2 yardımcısı değişen Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi

Resmi Gazete'deki atamalar gündem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst düzey görevden almalar ve yeni atamalar yaşandı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Tokat Valiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İstanbul-Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

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AYM'YE YENİ ÜYE

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. Başkanlığın Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.

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ADLİ TIP KURUMU'NA ATAMA

Adli Tıp Kurumunda ise Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Uçar’ın yerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

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9 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üst kademe kamu yöneticiliklerinde görevden almalar ve atamalar yapıldı. Karara göre, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu dahil toplamda 9 kişi görevden alındı. Bakan Yardımcılıklarına Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı, toplamda 18 üst düzey yönetici atandı.

Atamaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Cumhurbaşkanımız imzasıyla bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız bünyesindeki atama kararları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar canla başla çalışan tüm bürokratlarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önceliğimiz deprem bölgesi olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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DİĞER ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufuk Yılmaz atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Mesut Cemil İşler, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Muhammet Uğur Nuraloğlu, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine ise Oğuz Serhat Akın atandı. (DHA)

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resmi gazete atama Murat Kurum
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