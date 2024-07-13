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  4. Erdoğan'a bakışı olay olmuştu! Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu

Erdoğan'a bakışı olay olmuştu! Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu

13.07.2024 07:55
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yine basına yansıyan kareleriyle gündem oldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi'nde görüştüğü sırada bakışlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Meloni, şimdi de ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirdi. O anlar geniş yankı buldu.

Erdoğan'a bakışı olay olmuştu! Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan İtalya Başbakanı Meloni'nin dünya basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Daha önce kritik zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayiip Erdoğan'la görüştüğü sırada bakışlarıyla gündem olan Meloni, yine bakışları ve tavrıyla dikkat çekti.

FSDFS

GÖZLERİNİ DEVİRDİ, YÜZÜNÜ BURUŞTURDU

Zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet eden Meloni, ABD Başkanı Biden'ın gecikmesinden ötürü duyduğu memnuniyetsizliği yüzüne yansıttı.

İtalya Başbakanı'nın gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu o anlar kameralara yansıdı. Meloni'nin, kameraların kendisini çektiğini anlayınca yüz ifadesini düzelttiği görüldü.

DSADA

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Meloni'nin bu görüntüleri sosyal medya mecralarında pek çok kullanıcı tarafından defalarca paylaşıldı ve en çok yorumlar yapılan içeriklerden oldu.

BİDEN GEÇEN AY DA MELONİ VE DİĞER LİDERLERİ BEKLETMİŞTİ

Biden, G7 Dönem Başkanı İtalya’nın geçen ay Borgo Egnazia’da düzenlediği G7 Liderler Zirvesi’nin başında da ev sahibi Meloni başta olmak üzere diğer liderleri uzun süre bekletmişti.

G7 Zirvesinin ilk günü olan 13 Haziran'da konuklarını tek tek oturumların yapılacağı tesisin girişinde karşılayan Meloni, Biden dışındaki bütün liderleri kısa aralıklarla tek tek içeri alırken, en son gelen Biden tarafından 20 dakika ayakta bekletilmişti.

Bu süre zarfında sıkıldığını belli etmemeye çalışan Meloni, kendisiyle beraber bekleyen basın mensuplarından gelen özçekim talebini geri çevirmemiş ve akıllı cep telefonuyla özçekim yapmıştı.

Meloni’nin bu özçekim karesi de o dönem sosyal medyada üzerine sıkça konuşulan fotoğraflardan olmuştu.

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar kayıttaydı Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar kayıttaydı

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
NATO İtalya
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