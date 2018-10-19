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Erdoğan'a en sevdiği şarkıyla sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde sürpriz bir şarkı ile karşılandı. Dinletinin bir sonraki şarkısı da yine Erdoğan'ın çok sevdiği bilinen "Nazende Sevgilim Yadıma Düştün" şarkısı söylendi, Erdoğan da eşlik etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu'nun eşliğinde söylenen İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende koro, özel bir dinleti sundu. Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ümit İşgörür'ün yönettiği koronun dinletisinde solist Cansu Kırca'nın söylediği ilk şarkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği ve zaman zaman söylediği bilinen "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" oldu.

'NAZENDE SEVGİLİM YADIMA DÜŞTÜN'

Şarkıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da salonda oturduğu yerden eşlik etti. Dinletinin bir sonraki şarkısı da yine Erdoğan'ın çok sevdiği bilinen "Nazende Sevgilim Yadıma Düştün" şarkısıydı. Dinletinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koroyu ve solisti ayakta alkışladı.

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