Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Koca İstanbul'da kusur diye bula bula bunu buldu!

Türkiye, Vaniköy'deki kaçak villa inşaatını konuşuyor. Eskiden Adnan Oktar'ın villası olan araziyi Rus bir oligarkın aldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan bu inşaat durdurulup mühürlendi. Ancak tartışmalar bundan sonra da devam etti.

ERDOĞAN: PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

Dün Bitlis'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada tartışmaya dahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" sözleriyle İBB yönetimini hedef almıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliği ile düzenlenen “Taha Akgül Karakucak Güreşleri” öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Boğazı’ndaki kaçak inşaatla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki göstermesini değerlendiren Özel şöyle konuştu:

"Bula bula koca İstanbul’da kusur, diye bunu bulup bize söylüyorsa gerçekten söyleyecek söz yok. O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 4 gökdelen vardı İstanbul’da. Bugün 265 gökdelen var. İstanbul’un bağrına 261 hançeri saplayan; oradaki tadilat için ruhsat alıp alelacele yanlış işler yapan, fark edildiğinde mühürlenen bir evi bize hesap olarak soramaz."