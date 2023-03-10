Erdoğan'la görüştü, kapıyı açık bıraktı! HÜDA-Par, DSP ve ANAP iddiaları sonrası Cumhur İttifakı'ndan ilk yorum

Seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken Ankara kulisleri iyiden iyiye hareketlendi. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddiaları gündem yaratırken, 3 partinin ismi siyaset koridorlarında konuşulmaya başlandı. 'İttifak genişliyor' haberleri sonrası açıklamalar ise peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken, ittifaklar da son şeklini almaya başladı. Millet İttifakı, ortak mutabakatla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklarken, Cumhur İttifakı da hareketli günler yaşıyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan ittifakın genişleyeceği iddiaları gündem yaratırken, 3 partinin ismi kulislerde konuşulmaya başlandı.

HÜDA PAR, CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Zekeriya Yapıcıoğlu'nun liderliğini yaptığı Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-Par) Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi.

DSP VE ANAP İDDİASI

Ankara kulislerini hareketlendiren bir diğer iddia ise DSP ve ANAP oldu. Millet İttifakı'na tepkili olduğu bilinen iki partinin de Cumhur İttifak'ından gelecek bir teklife yeşil ışık yakacağı konuşulurken, DSP'den açıklama geldi.

DSP'DEN İLK AÇIKLAMA: "TABİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ"

"Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, şunları söyledi:

"Tabi ki değerlendiririz. Yarın zaten başkanlık kurulu toplanıyor. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Umuyorum önümüzdeki seçimler Türk milleti adına hayırlı olur."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN DESTİCİ'DEN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik bir görüşme gerçekleştiren BBP lideri Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destici, BBP'nin, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu ve bunda bir tereddütlerinin bulunmadığını vurgulayarak, seçimlerde de Cumhur İttifakı ile olacaklarını, her iki seçimi de kazanacaklarını kaydetti.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.