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'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, katıldığı programda, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" dedi. Taşaltın'ın bu açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tepki gösterdi. Türkkan, "Bu rektör en büyük kötülüğü de Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın, katıldığı televizyon programında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaatın farz olduğunu, karşı gelmenin ise haram olduğunu söylediğini belirtti.

İlim, bilim ve kültür adamı sıfatıyla özgür düşüncenin temsilciliğini yapması gereken Taşaltın'ın, sınır tanımaksızın yaptığı konuşmayı esefle kınadıklarını ifade eden Türkkan, şunları belirtti:

"Farz, helal ve haram yüce kitabımızda belirlenmişken sözde rektörün farz ve haram uydurması gaflet değilse şüphesiz şifa bulmaz bir cehalettir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmesi mümkün gözükmeyen bu rektörün ivedilikle görevden alınması şarttır. Bu rektör en büyük kötülüğü de Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmıştır."

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söylenen sözün "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Bostancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin
a. Cumhuriyetimizle
b. İslamla
c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla
d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla,
hiçbir ilgisi yoktur."

“BİZ İTAAT EDİYORUZ”

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın Cumhurbaşkanı Erdoğan itaat farz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bunların dini nedir? yeni bir din mi doğdu? hayretler içerisindeyim
bunların alayı sapık alayı
turkiye devleti islam devleti değildir anayasadan haberi yok
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