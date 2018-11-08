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Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 08:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki gün, başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu. Son yerel seçim anket sonucuna göre, İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Süleyman Soylu, İzmir'de ise Mehmet Özhaseki ismi çıktı. Seçim anketi sonuçlarına göre Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Anketlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de ismi yer alıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan'a sunuldu. 3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi.

"EN FAZLA 2 VEKİL ADAY GÖSTERİLİR"

Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara'da önde. AK Parti Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci'nin ismi de Denizli'de ön sıralarda. Erdoğan'ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 İL VE 250 İLÇE BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi. İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.

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