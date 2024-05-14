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Bunlar da trol mafyası! Çok konuşulacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu, yeni yasa geliyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.05.2024 10:06
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AK Parti tarafından hazırlanan 'trol mafyası’ raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. İtibar suikastına karşı harekete geçen AK Parti'de yeni yasa için hazırlıklara başlandı. Parayla desteklenen trollerin kimler olduğu ve hangi metotları kullandığına dair detaylı bir araştırma yapılan raporda, yeni yasanın çerçevesi de çizildi. Sahte hesapların engellenmesini amaçlayan AK Parti, MHP lideri Bahçeli’nin “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın"’ önerisini gündeme aldı.

Bunlar da trol mafyası! Çok konuşulacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu, yeni yasa geliyor

Sosyal medyadaki trollere karşı harekete geçen AK Parti'de, kapsamlı şekilde hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Hazırlanan 'Trol mafyası' raporunda sosyal medyada AK Parti, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı itibar suikastinde bulunan trollerin kimler olduğu ve hangi metotları kullandığıyla ilgili detaylar yer aldı.

'TROL MAFYASI' DETAYI

'Trol mafyası nasıl oluşuyor?’ başlığının yer aldığı raporda, “Hangi fikri savunmak istiyorlarsa önce bir grup insanı alıp, kendi trolleri haline getiriyorlar. Bu troller, kendi özgürlük alanlarını ve cesaretlerini kazandıktan sonra bu adamlar mafyalaşıyorlar. Parayı kim veriyorsa; onların istedikleri şekilde seçtikleri kişi ya da gruplara karşı saldırıyorlar. Sosyal medyada mafyalaşmış bir trol ekibi var. Sosyal medyada hiçbir iz kaybolmuyor. Bu izler takip edildiğinde de bunların hangisi gerçek hesap, hangilerinin bot hesap ve bu hesaplar kimler tarafından yürütülüyor, bunlara ne kadar para harcanıyor görmek mümkün. Yüzbinlerce lira para harcanıyor” ifadelerine yer verildi.

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BELLİ İSİMLERİ ÖZELLİKLE SEÇİYORLAR

Ekonomim'de yer alan habere göre; AK Parti kurmaylarının hazırladığı trol raporunda, AK Parti’nin kurumsal kimliğine zarar veren kişi, kişiler ya da grupların, belli isimleri özellikle seçtikleri vurgulandı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, YENİ YASA GELİYOR

Sosyal medyada yapılan, ‘itibarsızlaştırma’ eyleminin partinin bütüne zarar verdiği kaydedilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir yasal düzenleme için harekete geçildi.

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YASAL ÇERÇEVE NASIL OLACAK?

Raporda sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasanın nasıl bir sisteme oturtulacağı konusunda çalışılıyor. Trollerle mücadele amacıyla hazırlanacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çiziliyor. Buna göre; sosyal medyayı denetleyecek yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemin hangi birim tarafından yürütüleceği belirlenecek. Hukuki mücadele edecek yeni bir mekanizma kurulacak. Hukuk önünde mücadelenin önü açılacak.

O HESAPLAR ENGELLENECEK, CEZAİ YAPTIRIM GELECEK

Günü birlik ya da anlık sahte hesap açanların engellenmesinin yasal çer-çevesi çizilecek. Kişi ya da grupları kasıtlı olarak itibarsızlaştırma ve top- lumda küçük düşürme gibi eylemlerin tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımların getirilmesi planlanıyor.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI ŞARTI

AK Parti, trollerle mücadele etmek amacıyla hazırlıklarına başladığı yasal düzenleme için pek çok alternatifi değerlendiriyor. AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın’ önerisini de gündemine aldı.

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