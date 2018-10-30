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'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz bugünkü yazısında, AK Partili belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a miting sırasında yüksek katlı binalarla ilgili “yalan” söylediğini iddia etti.

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

AK Partilli belediye başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a miting sırasında yüksek katlı binalarla ilgili “yalan” söylediği gündeme geldi.

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz bugünkü “Başkanın 13 yalanı!” başlıklı yazısında konunun ayrıntılarını ele aldı.

Ahmet Yavuz olayı şöyle anlattı: “Bugün size şehirlerimiz neden beton yığını halinde yaşanmaz oluyor, bunun birinci elden canlı bir hikâyesini anlatacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Batı Karadeniz illerinde birtakım ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde Erdoğan, ‘Bu niye böyle, şu niye daha bitmedi?’ şeklinde yanındaki belediye başkanına sorular soruyor. Daha sonra miting alanına gelen Erdoğan, hemen karşısında inşaat çalışması olduğunu görüyor. Belediye başkanıyla aralarında şu diyalog geçiyor:

'NE YAPILACAK BURAYA?'

Cumhurbaşkanı: Ne bu, ne yapılacak buraya?

Belediye başkanı: Bina yapılacak efendim.

Cumhurbaşkanı: Kaç kat olacak?

Belediye Başkanı: Efendim 5 kat olacak.

Cumhurbaşkanı: Güzel o zaman!”

“SORUN ETME, HATIRLAMAZ! SENEYE BİR ŞEY DERİZ!”

“Diyeceksiniz ki ne var: Anlatayım...” diyen Ahmet Yavuz şöyle devam etti:

“Belediye başkanının yanında bulunan yardımcısı daha sonra ‘Efendim neden öyle dediniz, seneye burada yine mitingi olacak ve Cumhurbaşkanı, 13 katın yapılacağını görecek!’ diyor...

Belediye başkanı gayet soğukkanlıdır:

‘Sorun etme, hatırlamaz! Seneye bir şey deriz! Gün ola harman ola!’

Muhtemelen iktidar, böyle belediye başkanlarını değiştirecek. Belki o yardımcısını, belki başkasını aday gösterecek. Ve muhtemelen yine kazanacak. Çoğunlukla da parti fark etmiyor! Bu kez, getirilen o düzgün adaylar, aynı şeyleri yapmaya başlayacak! Büyük meselemiz; toplumdaki hak, adalet, helal, haram hassasiyeti meselesidir!”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
30 senedir kaçak yapılan bina hala yıkılamadı ki yıkım kararı olmasına karşın belediyeler top yekün sil baştan incelenmeli kimlere nereler rant saplanmış ihaleler hangi yandaşlara haksız olarak verilmiş daha niceleri
"Büyük meselemiz; toplumdaki hak, adalet, helal, haram hassasiyeti meselesidir!” hak yemekten korkan kaç kişi vaki Türkiyede?
Yalanın ne önemi var canıım, hergün yüzlercesini söylüyor cumhurbaşkanı ve medyası halka, yalanı mevzuu ederek neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Devir zaten yalan devri
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