'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

AK Partilli belediye başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a miting sırasında yüksek katlı binalarla ilgili “yalan” söylediği gündeme geldi.

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz bugünkü “Başkanın 13 yalanı!” başlıklı yazısında konunun ayrıntılarını ele aldı.

Ahmet Yavuz olayı şöyle anlattı: “Bugün size şehirlerimiz neden beton yığını halinde yaşanmaz oluyor, bunun birinci elden canlı bir hikâyesini anlatacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Batı Karadeniz illerinde birtakım ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde Erdoğan, ‘Bu niye böyle, şu niye daha bitmedi?’ şeklinde yanındaki belediye başkanına sorular soruyor. Daha sonra miting alanına gelen Erdoğan, hemen karşısında inşaat çalışması olduğunu görüyor. Belediye başkanıyla aralarında şu diyalog geçiyor:

'NE YAPILACAK BURAYA?'

Cumhurbaşkanı: Ne bu, ne yapılacak buraya?

Belediye başkanı: Bina yapılacak efendim.

Cumhurbaşkanı: Kaç kat olacak?

Belediye Başkanı: Efendim 5 kat olacak.

Cumhurbaşkanı: Güzel o zaman!”

“SORUN ETME, HATIRLAMAZ! SENEYE BİR ŞEY DERİZ!”