Erdoğan: ‘AB Harekata İşgal Derse Kapıları Açarız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatın ikinci gününde, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Harekatla ilgili hiçbir eleştiriyi kabul etmediklerini söyleyen Erdoğan, bölge ülkelerini ve Avrupa Birliği’ni eleştirdi. Barış Pınarı Harekatı’nın Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ettiğini söyleyen Erdoğan en az 109 teröristin öldüğünü açıkladı. “Teslim olanlar ve yaralananlar da var. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız” tehdidinde bulundu. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmak olduğunu belirten Erdoğan, “PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz” diyerek Türkiye’yi kınayan ülkelere de yüklendi.

“Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Suriye'nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız” diyen Erdoğan Arap Birliği’ni acil toplantıya çağıran Mısır’a da sert çıktı. Erdoğan, “Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi birileriyle toplantı yapmış bu harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun” diye konuştu. “3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” Erdoğan’ın hedefinde AB de vardı. “Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” uyarısı yapan Erdoğan, “Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963'ten beri oyaladınız. AB'ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz’’ dedi.

“Suriyeliler DEAŞ’ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir” Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını korumasına karşı çıkmasının bir acziyet göstergesi olduğunu da savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bu noktaya durduk yere gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011'den beri bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yol için gayret gösterdik. Bizzat Beşar Esed'e bu konuda telkinlerde bulunduk. Ancak Beşar Esed 1 milyon insanı Suriye'de öldürdü. Kendi halkını öldüren bir insanla karşı karşıyayız. Hala o giderse yerine kim gelir sorusunu soran liderler var. DEAŞ gelirse ne olur? DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim" ifadelerini kullandı. IŞİD’li tutsaklar ne olacak sorusu Cumhurbaşkanı, IŞİD’li tutsaklar için dünyaya güvence verdi. Erdoğan, "Bugün bize DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Kontrolümüze geçecek olan DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız, cezaevinde tutulacakları tutacağız, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya götüreceğiz. DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum" şeklinde konuştu.