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Erdoğan: AB ile ilişkileri rayına oturtmaya hazırız

12.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: AB ile ilişkileri rayına oturtmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile biraraya geldiği toplantıda AB ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için hazır olduklarını söyledi.

Ankara'da Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma konusundaki niyetinde bir değişiklik olmadığı mesajını verdi.

Uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, olumlu gündem oluşturmak ve AB ile ilişkileri rayına yeniden oturtmak için hazır olduklarını vurgulayarak, Avrupa’dan da aynı tavrı göstermesini beklediklerini kaydetti.

Zorlu geçen bir senenin ardından 2021 yılında ilişkilerin düzelmesini sağlamanın tarafların elinde olduğunu aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı, AB ile ilişkiler konusunda düzenli zirvelere ve üst düzey diyalog toplantılarına tekrar başlamanın faydalı olacağını vurguladı. Erdoğan bu bağlamda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek olmalarının da önemli olduğunu ifade etti.

"Üyelik çabalarına Avrupa'dan karşılık alınmadı"

2020 senesinin Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından zor bir sene olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin "suni olarak üretilen pek çok tatsız konuyla" uğraşmak zorunda kaldığını belirterek, "Bazı üye ülkeler, Türkiye ile ikili problemlerini AB koridorlarında çözme çabasına girdi. Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-AB gündemi suistimal edildi" diye konuştu.

Erdoğan, bu yaklaşımın bir yandan "Ankara ile Brüksel arasındaki köklü münasebetleri esir aldığını, diğer yandan da Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını zayıflattığını" savundu.

Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinin 60 yıllık bir geçmişi olduğunu da hatırlatan Erdoğan, 2002 yılında Kopenhag Kriterleri’ni "gerekirse Ankara kriterleri olarak benimseyip yola devam edeceklerini" söylediğini de hatırlattı.

Ankara’nın tam üyelik yönündeki çabalarına rağmen Avrupa‘dan karşılık alınamadığını da vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasınında bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin darbeye çanak tuttuğunu da ileri sürdü.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sitemi

AB’nin tutumunu "Stratejik körlük" olarak niteleyen Erdoğan, bu tavrın en somut göstergesinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmeler olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı, her iki konuda da Türkiye‘nin haksızlıklara uğradığını ileri sürdü. Akdeniz'de yaşanan gerilimden Atina’yı sorumlu tutan Erdoğan, Yunanistan ile 25 Ocak’ta başlayacak görüşmelerin gerilimi geride bırakan yeni bir dönemin habercisi olmasını dilediklerini söyledi.

Akdeniz'deki gerginlikler bağlamında Kıbrıs meselesine de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı, AB’nin Kıbrıs konusunda bir özeleştiri yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Kıbrıs’ta 2004’te yapılan referandumda çözüme "hayır" oyu veren Rum tarafının üyelikle ödüllendirildiğini, çözüme "evet" diyen Türklere verilen taahhütlerin ise yerine getirilmediğini belirterek Brüksel'i "Kıbrıs konusunda yeni ve gerçekçi alternatifler üzerinde konuşmaya" davet etti.

Büyükelçiler ile toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı, bir süredir Paris ile yaşanan gerginliğe de değinerek, bunun da "atlatılmasının temenni edildiğini" belirtti.

DW/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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