Erdoğan: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı" denildi.

Erdoğan'ın görüşmede ''Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini'' belirterek, ''Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini'' ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan‘ın, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını, ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söylediği belirtildi.

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu da Michel'e ilettiği kaydedildi.