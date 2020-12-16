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Erdoğan: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz

16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı" denildi.

Erdoğan'ın görüşmede ''Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini'' belirterek, ''Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini'' ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan‘ın, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını, ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söylediği belirtildi.

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu da Michel'e ilettiği kaydedildi.

AB'den sağduyulu ve yapıcı tutum talebi

Açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğu görüşünü aktardığı belirtilerek, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi‘‘ denildi.

Erdoğan'ın 2016'de varılan mülteci anlaşmasının Türkiye ile Birlik arasında "olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek araç" olarak nitelendirerek, AB'nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesi temennisini dile getirdiği kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Sorumlusu Josep Borrell'in en geç Mart ayında düzenlenecek AB Zirvesi'ne kadar AB devlet ve hükümet başkanlarına Türkiye'ye karşı izlenecek tutum konusundaki olası seçenekleri sunması bekleniyor.

AFP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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