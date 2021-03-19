Erdoğan AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı’yla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de tartışılacağı 25-26 Mart zirvesinden önce, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan AB yöneticileri, "Mart zirvesinden sonra Türkiye'ye gitmeyi konuştuk" dedi.
Von der Leyen ve Michel, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında alınan kararların takibini gözden geçirdiklerini, Kıbrıs için başlatılacak çözüm görüşmeleri dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatını ele aldıklarını açıkladı.
Urusla von der Leyen Twitter hesabından, "AB Konsey Başkanı Michel ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Sürekli daha pozitif bir Türkiye-AB gündemi için güvenin daha da güçlü inşa edilmesinin önemini ele aldık" dedi.
AB tarafı, görüşmede, "daha olumlu bir AB-Türkiye gündemi oluşturmak için gerilimin düşürülmesinin ve güven inşasını güçlendirmenin" öneminin altını çizdi. AB yöneticileri, "Türkiye'de barındırılan Suriyeli mültecilerin durumunun yanı sıra Libya ve Suriye dahil olmak üzere daha geniş bölgesel durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
AB yöneticilerinin Türkiye ziyareti
Açıklamada, 25-26 Mart'ta toplanacak AB liderler zirvesinin ardından olası bir Türkiye ziyareti hakkında da görüşüldüğü de belirtildi. Görüşmenin önemli başlıklarından birisi de AB-Türkiye arasındaki göç anlaşmasının yenilenmesi konusu oldu. Avrupa Birliği "göç akını" krizine kesin çözüm getiren anlaşmanın devam etmesini istiyor. Türkiye, AB'nin bu anlaşmada yer alan taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek anlaşmanın yenilenmesini istiyor.
Türkiye: “İlişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlarla birlikte salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ele alındı”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile üçlü video-konferans görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, üçlü görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlarla birlikte salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Erdoğan’ın, görüşmede, “25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini” ve “zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını” ifade ettiği kaydedildi.
Erdoğan’ın görüşmede işbirliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladığı; 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret ettiği dile getirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının giderek arttığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi. Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını da belirten Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.”
Açıklamada Erdoğan’ın Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yinelediği de kaydedildi.
Borrell'in Türkiye raporu
Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve göçmen krizi nedeniyle AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler, son bir yılda zorlu bir dönemi geride bıraktı. AB Dışilişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, 25-26 Mart zirvesinde liderlere sunmak üzere, Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin geldiği durumu belirleyen bir rapor hazırlıyor. Konu, zirveden önce, 22 Mart'ta toplanacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak. Borrell bu toplantının ardından, üye ülkelerin görüşünü de aldıktan sonra, rapora son halini verecek.
Bu görüşmeden bir gün önce, HDP hakkında kapatma istemli dava açılmasını ve Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini eleştiren bir açıklama yapan Borrell'in önümüzdeki hafta, zirveden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.