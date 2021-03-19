Erdoğan AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı’yla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de tartışılacağı 25-26 Mart zirvesinden önce, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan AB yöneticileri, "Mart zirvesinden sonra Türkiye'ye gitmeyi konuştuk" dedi.

Von der Leyen ve Michel, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında alınan kararların takibini gözden geçirdiklerini, Kıbrıs için başlatılacak çözüm görüşmeleri dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatını ele aldıklarını açıkladı.

Urusla von der Leyen Twitter hesabından, "AB Konsey Başkanı Michel ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Sürekli daha pozitif bir Türkiye-AB gündemi için güvenin daha da güçlü inşa edilmesinin önemini ele aldık" dedi.

AB tarafı, görüşmede, "daha olumlu bir AB-Türkiye gündemi oluşturmak için gerilimin düşürülmesinin ve güven inşasını güçlendirmenin" öneminin altını çizdi. AB yöneticileri, "Türkiye'de barındırılan Suriyeli mültecilerin durumunun yanı sıra Libya ve Suriye dahil olmak üzere daha geniş bölgesel durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduk" dedi.