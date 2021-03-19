HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı’yla Görüştü

Erdoğan AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı’yla Görüştü

19.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video-konferans yoluyla yapılan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konularla birlikte salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği kaydedildi

Erdoğan AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı’yla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de tartışılacağı 25-26 Mart zirvesinden önce, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan AB yöneticileri, "Mart zirvesinden sonra Türkiye'ye gitmeyi konuştuk" dedi.

Von der Leyen ve Michel, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında alınan kararların takibini gözden geçirdiklerini, Kıbrıs için başlatılacak çözüm görüşmeleri dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatını ele aldıklarını açıkladı.

Urusla von der Leyen Twitter hesabından, "AB Konsey Başkanı Michel ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Sürekli daha pozitif bir Türkiye-AB gündemi için güvenin daha da güçlü inşa edilmesinin önemini ele aldık" dedi.

AB tarafı, görüşmede, "daha olumlu bir AB-Türkiye gündemi oluşturmak için gerilimin düşürülmesinin ve güven inşasını güçlendirmenin" öneminin altını çizdi. AB yöneticileri, "Türkiye'de barındırılan Suriyeli mültecilerin durumunun yanı sıra Libya ve Suriye dahil olmak üzere daha geniş bölgesel durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

AB yöneticilerinin Türkiye ziyareti

Açıklamada, 25-26 Mart'ta toplanacak AB liderler zirvesinin ardından olası bir Türkiye ziyareti hakkında da görüşüldüğü de belirtildi. Görüşmenin önemli başlıklarından birisi de AB-Türkiye arasındaki göç anlaşmasının yenilenmesi konusu oldu. Avrupa Birliği "göç akını" krizine kesin çözüm getiren anlaşmanın devam etmesini istiyor. Türkiye, AB'nin bu anlaşmada yer alan taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek anlaşmanın yenilenmesini istiyor.

Türkiye: “İlişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlarla birlikte salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ele alındı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile üçlü video-konferans görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üçlü görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlarla birlikte salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan’ın, görüşmede, “25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini” ve “zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını” ifade ettiği kaydedildi.

Erdoğan’ın görüşmede işbirliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladığı; 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret ettiği dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının giderek arttığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi. Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını da belirten Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.”

Açıklamada Erdoğan’ın Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yinelediği de kaydedildi.

Borrell'in Türkiye raporu

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve göçmen krizi nedeniyle AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler, son bir yılda zorlu bir dönemi geride bıraktı. AB Dışilişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, 25-26 Mart zirvesinde liderlere sunmak üzere, Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin geldiği durumu belirleyen bir rapor hazırlıyor. Konu, zirveden önce, 22 Mart'ta toplanacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak. Borrell bu toplantının ardından, üye ülkelerin görüşünü de aldıktan sonra, rapora son halini verecek.

Bu görüşmeden bir gün önce, HDP hakkında kapatma istemli dava açılmasını ve Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini eleştiren bir açıklama yapan Borrell'in önümüzdeki hafta, zirveden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
19 Mart Koronavirüs tablosu19 Mart Koronavirüs tablosu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğazda savaş gemisi! 17.00 sularında...

Kayseri saldırısının faili deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

Kayseri saldırısının faili deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Ekrem İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.