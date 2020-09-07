Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'le Telefonda Doğu Akdeniz'i Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri konularının ele alındığı belirtildi. İletişim Başkanlığı’nın telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Doğu Akdeniz’de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etmiştir” denildi.

