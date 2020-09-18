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Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'le Telefonla Görüştü

18.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Michel, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulundular

Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'le Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Michel, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulundular.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş çağrısını yineledi. Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini, her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi” denildi.

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