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Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı.

Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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