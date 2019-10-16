Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede, ABD heyetinin Ankara'da bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Erdoğan'ın ABD heyetini bugün değil, yarın kabul edeceğini kaydeden Altun, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." bilgisini verdi.

