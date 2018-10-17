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Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Esenboğa Havalimanı'nda görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00'da başlayacak.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı Kabul

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