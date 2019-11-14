Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ABD dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. ABD ziyaretindeki görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeler, ABD ile varılan 17 Ekim mutabakatı, PKK/YPG terör unsurlarının bölgeden tamamen çıkartılması, DEAŞ'la mücadele, DEAŞ'lı tutukluların durumu, siyasi sürecin ilerletilmesi, Güvenli Bölgenin kurulması, S400, Patriot ve F-35 programı, NATO'daki dayanışma, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ve genel olarak terörle mücadele konuları üzerinde yoğunlaştıklarını aktaran Erdoğan, FETÖ konusunun da ayrıca konuşulduğunu ve ABD'deki siyasi ortamın da ele alındığını vurguladı. Erdoğan, "Bu sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Sayın Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu söyleyebilirim. Trump'a karşı olan çevrelerin ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu da ifade etmemde fayda var. 1915 olaylarıyla ilgili tasarının bir yaptırım yasasıyla birlikte Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesinin temel sebebi de zaten bu. Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'e davet ettiği beş senatöre Suriye'deki durumu, YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve S400 konusunu anlatma imkanı bulduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Patriotları almaya hazır olduğumuzu Sayın Trump'a söyledim. F-35 programının müşterisi değil ortağı olduğumuzu da kendilerine hatırlattım. Biz NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahibiz. Amerika ile de güçlü ilişkilerimiz var. Fakat savunma kaynaklarımızı çeşitlendirmek de ulusal çıkarlarımızın ve egemenlik haklarımızın bir gereğidir. 'S400'ü de savunma sistemlerimizin içerisinde önemsiyoruz. Uygun şartlarda verecekseniz biz Patriotları da alabiliriz' dedik. 'Patriotları alırken S400'ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz. Aynı şeyi Yunanistan için bugüne kadar hiç söylemediniz. Şu anda Yunanistan'da S300 var. Orası için hiç böyle bir ses çıkmadı. Orası için böyle bir adım atmıyorsunuz.' dedik. Dolayısıyla bu konudaki tavrı biz, özellikle egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz."

- S400'ün çözümü için ortak çalışma önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadar ısrarı görünce S400 meselesinin çözümü için dedik ki 'Gelin bizim tarafta İbrahim Bey (Kalın), öbür tarafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı (Robert) O'Brien birlikte NATO'nun koordinatörlüğünde savunma bakanlıklarımızı da devreye sokmak suretiyle bir çalışma başlatalım ve bu çalışmanın neticesinde durumu görelim." önerisinde bulunduklarını bildirdi. ABD'nin "S400, F-35'le koordineli bir savunma sistemi değil." görüşünde olduğunu anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Zaten F-35'i vermiyorsun ki. Bu da ayrı bir olay. 2 milyar 400 milyon dolar bir total fiyatı var. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolarını ödemişiz ve siz bize daha bir tane F-35 vermiş değilsiniz. Hep söylediğimiz şey şu; biz müşteri değil ortağız. Şu anda bu görevlendirmeyi yaptık. Temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu bir netice alırız. Fakat ben burada da yine Trump'ı çok daha olumlu gördüm. Yaklaşımlarında daha yapıcı gördüm." - "Ülkemiz aleyhine oluşturulan siyasi iklimin arkasında kimler olduğunu biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmede ise özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine nasıl ulaşılacağı, Halkbank meselesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Amerika'da ülkemiz aleyhine oluşturulan siyasi iklimin hangi saiklerle yapıldığını ve arkasında kimler olduğunu biliyoruz. Dezenformasyon faaliyetlerine karşı haklı tezlerimizi her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Bu hususlar dikkate alındığında ziyaretimizin genel manada olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu, doğru bilgiye dayalı sağlıklı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımıza da ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Senatörlerin tamamına bir set olarak göndereceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler, bunu merak ediyoruz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala 'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar. Benim partimde 50 Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın." - "Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz" Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Altyapısıyla, üstyapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır'ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü defettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van'a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ aracılığıyla yapılan konutlarla bu bölgelerin havasını, çehresini değiştirdiklerini aktara Erdoğan, "Kendilerine de söyledim; 'Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. - "CIA, Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile istihbarat teşkilatımıza gönderdi" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusu üzerine de "Tabii bu gizli bir belge. CIA, Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de 'Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz' dedik." karşılığını verdi. - "Yılmadan usanmadan takip edeceğiz" FETÖ'nün ABD tarafından himaye edilmesine son verilmesi konusunda eskiye nazaran farklı bir tutumun söz konusu olup olmadığına, bir değişiklik gözleminin bulunup bulunmadığına ilişkin bir başka soru üzerine Erdoğan, 5 senatöre ve Trump'a bu konuyu izah ettiğini aktardı.

Erdoğan, "Zaten basın toplantısında da bütün dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an itibarıyla hala bizim beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok. Biz şimdi yine bütün adli deliller ile dosyaları kendilerine verdik. Adalet bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. - Basın toplantısı teklifi Trump'tan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senatörler ile görüşme nasıl geçti? İkna oldular mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce şunu söylemem lazım; Sayın Trump bana göre çok farklı. Senatörlerin ön kabulleri var. Senatörlerin gelmesi teklifini Trump kendisi yaptı. Onları benim ikna etmemi ve dolayısıyla kendisi de rahatlamak istedi. Fakat işin enteresan yanı şu; ben dedim ki 'Sayın Başkan uygun bulursanız ben Kongre'ye hitap edeyim. Kongrede bunu bir konuşalım ki işin aslı nedir, bunu bizzat bizden duysunlar, görsünler. Böyle çok daha isabetli olur.' Sayın Trump 'Bu işi geniş bir basın toplantısı ile yapalım. Soru cevaplarla ulaşmak istediğimiz yere ulaşırız. Şimdilik Senato'dan bir grubu alalım. Onlarla konuşmamızda fayda var.' dedi. Buraya öyle geldik."