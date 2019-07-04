Erdoğan: ‘ABD, F-35’leri Vermezse Bunun Adı ‘Gasp Olur’

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi’nde yapılan görüşme her ne kadar beklenenden çok daha sıcak geçmiş olsa da Türkiye-ABD ilişkilerinde en sıcakTemmuz hız kesmeden devam ediyor. Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün “Amerika, Türkiye’nin S-400 alması durumunda bunun son derece gerçekçi ve olumsuz sonuçları olacağını net bir biçimde Türkiye’ye iletti. Bunlar arasında F-35 programından çıkarma ve CAATSA'nın (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) devreye alınması da bulunuyor” demesi Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, “Türkiye’nin Rusya’dan siparişi olan S-400 hava savunma sistemi F-35 programıyla uyumlu değil. Türkiye’nin iki sisteme de sahip olmasına izin verilmeyecek” diye beyanat vermesi durumu ortaya koyuyor. Ancak Türkiye’den hemen her gün bir üst düzey yetkili S-400’lerin Temmuz başında Türkiye’ye geleceğini vurguluyor. Erdoğan’dan ABD’ye ‘Gasp’ Çıkışı Japonya’dan Çin’e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardından Türkiye’ye dönmeden Pekin Büyükelçiliği’nde gazetecilerin sorularını verdiği yanıtta ABD’nin F-35 teslimatını yapmama ihtimalini ‘gasp’ olarak niteledi.

Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül’ün aktardığına göre Erdoğan, ‘‘Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Biz şu ana kadar da 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Askerlerimiz pilotlarımız bir general eşliğinde eğitime gitti. Dört tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye’de üretiyoruz. Biz füzeler noktasında geçmişte Patriotlara müşteri olduk ama bu müşteri oluşumuz karşılıksız bırakılınca biz daha neyi bekleyeceğiz, başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırsa biz bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım’’ dedi. ABD Başkanı’nın görüşmede Türk heyeti hakkında ‘‘Şu insanlara bakın, ne kadar hoşlar. Bakın bakın, onlarla anlaşmak çok kolay. Kast ajansı gibi. Hiçbir Hollywood setinde onlar gibilerini bulamazsınız’’ ifadeleri kullanması görüşme esnasında gülümsemelerle karşılansa da Türkiye’de en azından muhalefet kesiminde eleştirilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’nın sözlerinde kinaye hissetmediğini ‘‘Sayın Trump’ın o gün yaptığımız görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayandır. Ben de zaten kendilerine bu tür tavırlarını sevdiğimi belirttim’’ sözleriyle ifade etti. Erdoğan: ‘BM’nin terör örgütünü muhatap alması skandal' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin Suriye’de faaliyet gösteren YPG ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması hakkında imzaladığı eylem planı da vardı. Erdoğan, ‘‘Birleşmiş Milletler'in terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez. Bu konuda biz de ilgili mercileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. BM böyle bir skandalın altına imza koyamaz. Olacak iş değil. Ben gıyabında söylüyorum ama BM Genel Sekreteri Guterres’in bundan haberi yoktur, böyle bir yanlışı asla yapmaz diye düşünüyorum’’ dedi.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun, Guterres’in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın işlemini protesto etmek için girişim başlattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ilk etapta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini eğer gerekirse kendisinin de devreye gireceğini ifade etti. Özel Temsilci Gamba, 29 Haziran’da Türkiye’nin YPG/PKK üyesi olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Temsilcisi Mazlum Abdi ile Cenevre’de bir araya gelerek eylem planına imza atmış, BM Temsilcisi Gamba, resmi törenle ‘‘SDG'nin, bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği’’ bilgisini yazılı açıklama ile paylaşmıştı. Özel temsilci Gamba eylem planı olarak tanımlanan anlaşmaya ilişkin, "Suriye'deki çocukların korunması için önemli bir gün ve SDG'nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren hiçbir örgütün bundan sonra çocukları savaşçı olarak kullanmayacağına dair sürecinin başlangıcı" değerlendirmesinde bulundu.