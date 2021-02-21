HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

21.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) kurduğu TASC TV’nin 24 saat kesintisiz yayına geçmesi nedeniyle düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Erdoğan iki ülke ilişkilerinin son dönemde sorunlar yaşadığını, ancak Türkiye’nin yeni ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden yönetimiyle iş birliği arayışında olduğunu kaydetti.

Erdoğan Türkiye'nin, ABD ile ortak menfaatlerinin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"Görüş ayrılıkları yaşadık"

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin yaşadığı memnuniyetsizliği ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizdi.

DHA / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Skandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendilerSkandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendiler
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Korona aşısı olan profesör antikor sonuçlarını paylaştı, gören aşı için sıraya girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Son Dakika! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antalya’da skandal olay! Kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler

Skandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendiler

İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

Akılalmaz olay! Yolda yürürken üstüne insan düştü

Son Dakika: Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kaza

Önce araçlara, sonra köprüye çarptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.