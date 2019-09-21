ERDOĞAN:  ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR ARZUMUZ YOK (1)

Harun UYANIK / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamasında "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz" dedi. Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

"YPG/PKK GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİKLERİ DESTEK APAÇIK ORTADADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır" diye konuştu.