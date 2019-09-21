Harun UYANIK / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74. Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Havalimanı Devlet

Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamasında "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz" dedi. Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

"F-35'LERLE İLGİLİ BİZ 1 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR ŞU ANA KADAR ÖN ÖDEME YAPTIK"

Erdoğan, bir gazetecinin "Trump ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Bundan sonraki süreçte patriot konusuyla ilgili yeni bir başlangıç olabilir mi?" sorusuna, "Tabii bu masadan kalkmış bir konu değil. Patriotlar konusunda Sayın Trump telefon görüşmemizde; 'Bu hala gündemimizde mi?' diye söylediğinde ben kendisine telefonda 'Evet' dedim. Biz S-400'leri şu anda nasıl aldıysak ve kısa bir süre sonra da bunların ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Ama bize patriot noktasında da şartlar itibarıyla özellikle ortak üretim, kredi, yani buna benzer önemli şartlar var, bunlar eğer oluyorsa olacaksa biz sizden bunları alabiliriz dedik. Şu anda o da zaten bunların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. Çünkü F-35'lerle ilgili biz 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptık. F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil" dedi.

"BİR İSRAİL MESELESİNİ ÇÖZEMİYOR"

Erdoğan, bir gazetecinin BM'nin karar yapısının değişimiyle ilgili temasların olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, "Dünya 5'ten büyük o bizim artık vazgeçilemez bir adeta ön koşulumuzdur. Bunun aslında sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın, tüm Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olması gerekir. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Niçin 5 ülkenin dudakları arasında? Şu anda Birleşmiş Milletler'de 196 üye görünüyor, niye onların dudakları arasına sıkışsın da 191 ülke oradan çıkacak bir cevabı beklesin? İşte bakın birçok sorun çözülebiliyor mu? Suriye, Filistin, Kudüs, Arakan, Keşmir sorunları çözülmedi. Hepsi arka arkaya. Bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler bu işleri çözme makamı olduğu halde çözemiyor. Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948 geldiğimiz yer ortada ki gündemime de gelecek bu. Bakın bir İsrail konusunu Birleşmiş Milletler hala çözememiştir. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları İsrail kabul etmiyor, bitiyor iş. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail aynı toprakları olarak söylüyorum aynı İsrail midir? O zamanki İsrail, şu andaki Filistin'dir, şu andaki Filistin de maalesef her an burayı bile kaybetme durumuyla karşı karşıyadır. İşte şimdi de biliyorsunuz malum seçimde de durumu kaybetmiş olan zat ne yaptı? Batı Şeria ile ilgili uyduruk bir kampanya yürüttü ve bu kampanyanın bedeli de ortaya çıktı. Öyle bir şey olamaz. Bunu işte Birleşmiş Milletler'in çok kararlı bir şekilde uygulamaya koyması lazım.

İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de beşte 5 icabında böyle bir kararı reddetmeli, etmeli ama bir tanesi savunduğu zaman mesele bitiyor" şeklinde konuştu.

"ÇİN'İN BİZİM BU ZİRVE AÇIKLAMASINA AYKIRI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya ve Çin'in, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlip tasarısını veto etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"İdlip tasarısında şu anda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama bizim Ankara Zirvesi'nde Sayın Putin, İran üçlü olarak bizler orada açıklamamızı yaptık. İdlip ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama tamamiyle bir ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Yani bu konuda da Çin'in bizim bu zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Buradaki dayanışmamız farklı ve Amerika'nın dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Koalisyon güçlerinin buraya aykırı bir beyanda bulunacağına ihtimal

vermiyorum. Çünkü yaptığımız ön görüşmelerde, biliyorsunuz yine bir İstanbul Zirvesi yaptık. Makron, Merkel, Putin, ben dörtlü yaptığımız zirve bunların hepsi son Ankara Zirvesi ile mütenasip uyumlu olan müzakerelerdir. Sayın Putin ile Ankara'da görüştük ama diğerleriyle de Amerika'da görüşmelerimiz olacak. Böyle bir sıkıntı yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum."

TANK PALET FABRİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizli kararname çıkarıldı" iddiasına ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için 'Acaba bu yalan bana ne getirir' bunu düşünüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda, "Belediyelerden kimse çıkarılmayacak. Eğer belediyelerden birileri çıkarılırsa bana gelsinler" sözlerini hatırlatarak "Şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili Fox acaba bir haber yapıyor mu? İşçi emekçi kardeşlerimin arkasında duruyor mu? Bunlara yönelik bir gayreti var mı? Murdoch sattı burayı dedik ki herhalde bundan sonra buranın havası değişir, ama hiçbir şey değişmedi. Önce bu yayın politikasını bir defa Fox'un değiştirmesi lazım ki partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama aynı yerde

yine tökezleyip duruyor. Çünkü bütün siyasetini yalan politikalar üzerine bina etmiş de onun için" dedi.

SİGARA YASAĞI

Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesinin gündemde olup olmadığını yönündeki soraya ise "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Futbol oynadığı gençlik yıllarımda kulübün tavanı sigara dumanından adeta kızarmışıt. Kim bunlar? Sporcu. Kim bunlar? Kulübün üyeleri. Bir taraftan oyun oynarlar, bir taraftan sigara dumanları tavanın rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz, insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz? Şu anda çalışmayı İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı' yürütüyor. Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Camide bile bazen bakıyorsun unutuyor. Benim sigara karşıtı olduğumu bilenler, dışarıda sigarayı bırakıyor. Bazılarının dalgınlığına geliyor, sigara ön cepte duruyor, çekip alıyorum. Medyanın bize yardımcı olması lazım. Hep beraber bu işle mücadelemizi devam ettirelim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektronik sigara konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, "Sanki elektronik sigara neymiş? 'Dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı, yoksa zararı yok' Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaş içine girip, onun ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da ciddi vergiler koymak durumu ile işi çözeceğiz. Nargile konusunda da mücadeleyi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine, nargile sigaradan daha zararlıdır" dedi.

DİYARBAKIR HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ ANNELER EYLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin yeterli destek görüp görmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bugün itibariyel 44-45 aile Diyarbakır'da nöbette olduğunu söyledi. Bu mücadelenin sırrı ucu açık bir mücadele olması. Burada bindirilmiş kıtalarla bir mücadele yapılmasından yana değiliz. Zaman zaman bazı tehditler var biliyorsunuz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız, istihbarat bu tehdidi yapanları yakalayıp alıyor. Mesela, dün bir tanesi alındı. Tehdit etmişler bir bayanı. 4,5 yıl falan, maalesef kaçırılmış ama daha sonra

terör örgütünün elinden kaçarak kurtulmuş olan bir bayan. Kadıncağız anlatmaya başlayınca, bu terör örgütünü rahatsız etti. Tehdit yoluna başvurdular. Ama yakalandı, alındı. Bu mücadelemiz bu şekilde devam edecek. Bu aslında bir ilktir, çıkıştır, ama burada kalması bunun mümkün değildir. Biz asıl mücadeleyi Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde, Tendürek'te, buralarda sürdürüyoruz. Birkaç gün içerisinde 15 kişi, terör örgütünden etkisiz hale getirildi. Bu daha fazla olacak. Bu kısa süre içerisinde olanlar. Üzerine üzerine bunun gidiyoruz, gideceğiz. Şimdi bu Kuzey Irak'taki atılan adımlar çok çok önemli adımlar.

Oradaki mücadele çok farklı bir mücadele, ama Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlarda inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır."

"ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR ARZUMUZ YOK"

Erdoğan, "Bir Pentagon yetkilisi ABD'nin Suriye Demokratik Güçlerine silah, araç ve mühimmat sağlamaya devam ettiğini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güvenli bölge konusunda talebinizi dile getirdiniz. Bu ziyaretinizde mevkidaşlarınıza nasıl mesajlar vereceksiniz?" sorusuna, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Ben bunu defaatle Sayın Trump'la paylaştım. Dedim 'Bakın

buraya siz o zaman binlerceydi ama şimdi on binlerce tır buraya mühimmat, araç gereç vesaire bunlar geliyor. Biz paramızla sizden bu tür mühimmat, araç, gereç bunları alamıyoruz ama siz bilabedel ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab'ta üç bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş vaziyette" şeklinde konuştu.