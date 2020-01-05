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Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar".
Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar".
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05.01.2020 21:24 |
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Erdoğan: "(ABD-İran) Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar".
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