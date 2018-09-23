Erdoğan ABD Yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 73. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’a gidiyor. Erdoğan’ın gündeminde Suriye var. Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşme resmi programda yer almıyor.
ABD seyahatinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’la bir görüşme yapacak mısınız” şeklindeki soruya, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı’nın ajandasında Suriye meselesi bulunuyor.
Erdoğan, 25 Eylül’de Genel Kurul’a yapacağı konuşmada Suriye’de yaşanan insani krizi ayrıntılı anlatarak çözüm bulunması çağrısında bulunacağını söyledi.
“Suriye'de en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır”
Cumhurbaşkanı’na göre, Suriye’deki en büyük sorun PYD/YPG varlığı oluşturuyor.
Erdoğan, “Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır” dedi.
“Büyük bir mülteci akınını Türkiye’nin üstlenmesi kolay değil”
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvede, “İdlib’deki ağır silahların 15 Ekim’de çekilmesi” yönünde sağlanan mutabakatın devam ettiğini belirten Erdoğan, bu konuda iki ülke heyetlerinin çalışmalarına devam ettiğini ve hedeflerinin bölgede barışın sağlanması olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, “Gerek dışişleri bakanlarımız gerek savunma bakanlarımız gerekse MİT Başkanlığımız, kendi elemanlarıyla (ağır silahların) takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetli, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Biz zaten 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz, misafirperverliğimiz malum. Şimdi yine böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması, anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz" dedi.
“İran’daki terör saldırısı bölgedeki hassasiyeti arttırıyor”
İran’ın Ahvaz kentinde bir askeri tören sırasında yapılan terör saldırısı nedeniyle İran yönetimine başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı, bu eylemin bölgedeki hassasiyeti arttırdığının altını çizdi.
Erdoğan, “Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25'i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor” dedi.
Pazartesi günü Birlemiş Milletler üyesi ülke liderlerinin iştirakiyle ‘Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği'ne katılacak olan Erdoğan, New York seyahatinde ayrıca hem ABD menşeili çok uluslu şirketlerin yöneticileri yatırımcılarla hem de medya temsilcileri ve Türk-Müslüman toplumunun önderleriyle bir araya gelecek.
Erdoğan, New York’tan sonra Almanya ile yaşanan siyasi sorunları geride bırakmak adına Berlin’e geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York seyahatinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Berlin’e gidecek.
Bu ziyaret kapsamında Steinmeier dışında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşeceğini belirten Erdoğan, “Öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek adına atabileceğimiz adımlar olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız birlikte yapmış oldukları Almanya ziyaretiyle de ön görüşmeler başlatılmıştı. Şimdi bunları Enerji Bakanlığının da katıldığı bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız da olacak” dedi.
Erdoğan, Almanya’dan PKK ve FETÖ’ye karşı daha etkin bir mücadele bekliyor
Hem Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hem de Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde Berlin’den yapıcı bir rol üstlenmesini bekleyen Erdoğan, terörle mücadelede Almanya'dan daha fazla destek istiyor.
Erdoğan, “Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım. Görüşmelerimizde değineceğimiz bir diğer husus, Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisindeki geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz” dedi.
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