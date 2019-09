Erdoğan, ABD'deki Türk soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu

Türkiye'nin çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon muhacire ensarlık yaptığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka ifadeyle Türkiye'de, Amerika'daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki sığınmacıların 3,6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Bunlar sadece Müslümanlar değil, Irak'tan gelenler içinde Ezidiler de var, Hıristiyanlar da var. 'Bunlar Ezididir, bunlar Hıristiyandır' demedik. Keldaniler var, 'Bunlar Keldanidir' demedik. Hepsini aldık, hepsine elimizi uzattık çünkü bu insani ve vicdani görevimizdir." diye konuştu.

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz." dedi.

"Açık ve net söylüyorum hiçbir güç, hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda 'Kudüs, kırmızı çizgimizdir' diyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Holokost'a nasıl bakıyorsak Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirenlerin işledikleri katliamlara da aynı nazarla bakıyoruz."

New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyelinin Türkiye'de ağırlandığını ve bu kişiler için 40 milyar dolar harcandığını anımsatan Erdoğan, "Bunun yanında kirli bir savaşın kurbanı olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

"Bugüne keder acıları yarıştırmak gibi bir yanlışın içine düşmedik, inşallah bundan sonrada böyle bir hataya düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye olarak ilkeli ve tutarlı dış politikayla her şartta doğruları söyleyecek ve doğruları savunacaklarını vurguladı.

- "Her şartta doğruları söyleyeceğiz"

- "Sizlerin derdi bizim derdimizdir"

Amerika'daki Türklerin ne kadar mutlu, huzurlu ve güçlü olurlarsa kendilerinin de Türkiye'de o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Sizlerin derdi bizim derdimizdir. Sizin sıkıntınız bizzat bizlerin sıkıntımızdır. Sizlerin meselesi bizzat bizim meselemizdir. Sizlerin elde ettiği başarılar bizim de başarımızdır. Bugüne kadar sırt sırta vererek bir çok zorluğun üstesinden geldik. 20 yıl önce hayalini kurduğumuz pek çok şeyi hamdolsun bugün gerçeğe dönüştürdük. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer olduğuna hep beraber şahit olduk. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki dayanışma ruhumuzdan asla taviz vermeyelim, yeter ki kendimizi dar bir çevreye hapsetmeyelim. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte kardeş olalım. Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur, olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını Şehit Malik el-Şahbaz'ın (Malcom X) "Harekete geç, özgürlüğünü ilan et. Onurun için mücadele et, zulme rıza gösterme. Düşmanını tanı, dostunu bil. Uyuyanları uyandır, örnek ol. Kendini yetiştir, bir kitapla hayatını değiştir. Hatalarından öğren, kayıplarından öğren, en büyük öğretmen olan rakiplerinden öğren. Unutma her yenilgi yeni bir mücadelenin tohumudur." sözleriyle tamamladı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yöneticileri tarafından hediye takdim edildi.

