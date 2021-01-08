Erdoğan: ‘‘ABD’deki Vaka Demokrasi İçin Yüz Karası’’

Cumhurbaşkanı, ‘‘ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği olarak ifade edilen ABD’deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde tamamı ile sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika’nın medyası özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın Amerika’nın medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi adeta tehditler savurmuştur. Ve bizim sabrımız, siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık ve netken Amerika’nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar ne ise şimdi Cumhuriyetçiler’in de aynı olduğunu gördük. Ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz’’ dedi.

Cuma namazını Üsküdar Ömer Öztürk Camii’nde kıldıktan sonra artık gelenek haline geldiği üzere çıkışta gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, Washington’da yaşanan son olaylar hakkında yaptığı yorumda ABD yönetimleri ile medyasının, hem Gezi olayları hem de 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki tutumunu da eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Temennimiz odur ki 20 Ocak itibariyle Sayın Biden'ın devir teslim törenindeki Trump’ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde olacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükuna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Ve uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika'nın da girmesi gerekir. Ben tabi 4 tane ölen var. Ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralı olanlara da geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in yaklaşık üç buçuk yıldır Katar’a uyguladığı ambargoyu kaldırmasını da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Ambargonun kaldırılması özellikle Körfez için çok isabetli olmuştur, hayırlı olmuştur. 10 yıllara dayalı aralarında akrabalık bağları olan bu insanların adeta düşman kamplarına bölünmesi Körfez için olumlu değildi. Ve şu anda bunun başarılmış olması Körfez için çok isabetli hayırlı olmuştur. Temenni ederiz ki bizim de Körfez İşbirliği içinde belli konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden ihdas edilmesi yeniden yerini alması da bu Körfez İşbirliği’ni daha da güçlü hale getirecektir’’ diye konuştu.

Bahçeli ve Aslıtürk görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün arayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e evlerinde yaptığı ziyaretlerle ilgili de açıklamalar yaptı.

Erdoğan, ‘‘Sayın Bahçeli kabinemize, hükümetimizin yaptığı çalışmalara yönelik başarı temennilerini söylüyor. Aramızdaki Cumhur İttifakı’nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. Sayın Asiltürk, geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur? Veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım. Nitekim geçenlerde biliyorsunuz Demokratik Sol Parti’nin genel başkanıyla da Külliye'de bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek’’ dedi.

Cumhurbaşkanı, yasalara uygun olarak atamasını yaptığı söylediği Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun başarılı olacağına inandığını belirtirken Boğaziçili öğrencilerle görüşmesinin söz konusu olmadığını da ifade etti.

Erdoğan, Boğaziçili öğrencilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da DHKP-C militanı olmakla itham etti.

