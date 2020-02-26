Erdoğan: ‘ABD’den İdlib Konusunda Henüz Destek Gelmedi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İdlib konusunda Türkiye’ye henüz bir destek sağlamadığını söyledi. Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İdlib meselesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’la tekrar görüşmesi gerekebileceğini belirtti.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında?” sorusu üzerine, "Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapacak” dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
“Patriot meselesine gelince ben çok net olarak söyleyeyim şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre’den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim her görüşmemizde Patriot söz konusu oluyor."
İdlib konusundaki 5 Mart tarihi için konuşulan dörtlü zirve sorulduğundaysa Erdoğan “kesin değil” yanıtını verdi. Erdoğan, “Çünkü Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince ben dedim ki bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla... Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
İdlib’de Türkiye’nin Soçi mutabakatının gereğini istediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin İdlib’deki varlığına “işgalci” diye bakılmasını da eleştirdi. Erdoğan, “Biz burada Adana Mutabakatı ile varız. Peki Adana Mutabakatı'nda süreç nedir? Terör örgütlerini kaçtıkları yere kadar kovalarsınız. Yaptığımız budur ve şu anda biz de terör örgütlerini kovalıyoruz. Bu bazen PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bazen DEAŞ'tır ya da diğer terör örgütleridir. Bunlarla meşgulüz. Çünkü ne Amerika ne de Rusya terör örgütleri konusunda bize verdikleri sözü yerine getirdi. O zaman iş başa düştü. Şimdi biz bunu da yerine getirmek zorundayız. Onun için de bunu kovalıyoruz” diye konuştu.
Geçen hafta Bloomberg internet sitesinde yer alan bir haberde, Türkiye’nin ABD’den Rus destekli Suriye güçlerinin gelecekteki herhangi bir saldırısına karşılık vermek için güney sınırlarına iki Patriot füze bataryası konuşlandırmasını istediği iddia edilmişti. Daha sonra konuyla ilgili VOA muhabirine konuşan bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırına Patriotlar konuşlandırılması talebinden haberdar olduğunu ancak bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söylemişti.