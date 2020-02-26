Erdoğan: ‘ABD’den İdlib Konusunda Henüz Destek Gelmedi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İdlib konusunda Türkiye’ye henüz bir destek sağlamadığını söyledi. Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İdlib meselesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’la tekrar görüşmesi gerekebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında?” sorusu üzerine, "Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapacak” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Patriot meselesine gelince ben çok net olarak söyleyeyim şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre’den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim her görüşmemizde Patriot söz konusu oluyor."