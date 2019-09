Erdoğan: ABD’den Patriot alabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) belirli bir miktar Patriot savunma sistemi alabileceğini, bunu da iki hafta önce bir telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a aktardığını dile getirdi.

Reuters haber ajansı ile röportajında Erdoğan, hava savunma sistemleri ile ilgili olarak, "Bu sistemlerde alternatifli çalışmanın tabii ki faydası var, buna inanıyorum. Türkiye böyle bir yapıyı da kaldırır" ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için gideceği ABD'de Başkan Trump ile bu konuyu yüz yüze konuşacağını belirten Erdoğan, F-35 savaş uçakları konusunda da sürecin sekteye uğradığını ancak ABD gibi bir ülkenin müttefiki Türkiye'yi daha fazla incitmek istemeyeceğine inandığını vurguladı.

Suriye sınırındaki durum

Türkiye'nin, Suriye'nin sınırında oluşturmak istediği 30 kilometre genişliğindeki koridor konusunda ABD'yi nasıl ikna edeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, PYD ve YPG'nin PKK'nın birer kolu olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bunu belgeleriyle ispatlamasına rağmen, Batı'nın inanmadığını kaydetti. On binlerce tır tarafından bölgeye Amerikan mühimmatı getirildiğini ve bu araçlarda her türlü savaş aletinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bunların içinde zırhlı taşıyıcılar var, ağır silahlar var. Bunları getirdi. Irak üzerinden bunlar oraya geldi. Biz nasıl bir müttefikiz, NATO'da nasıl beraberiz ki siz buralara on binlerce tır silahı, mühimmatı her şeyi getireceksiniz, kime karşı getiriyorsunuz bunları? Kim var burada? Burada Türkiye var. Burada herhangi bir eyleme girecekseniz karşınızda kim var? Türkiye var. Çünkü bu terör örgütlerinin mücadele verdiği, savaştığı Türkiye'dir. Siz de bu getirdiklerinizi kime teslim ediyorsunuz? Terör örgütlerine teslim ediyorsunuz. Biz NATO'da sizin ortağınızız. Ortağınıza parayla vermediğini silahları bunlara bedava veriyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.