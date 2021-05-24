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‘’Erdoğan ABD’li Firmalarla Yatırım Toplantısı Yapacak’’

24.05.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere yaklaşık ABD'li 20 büyük firmanın yöneticileriyle 26 Mayıs'ta düzenlenecek telekonferansta biraraya geleceğini bildirdi

‘’Erdoğan ABD’li Firmalarla Yatırım Toplantısı Yapacak’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere yaklaşık ABD'li 20 büyük firmanın yöneticileriyle biraraya geleceği öne sürüldü. Reuters haber ajansına konuşan üç kaynak, görüşmenin Çarşamba günü için planlandığını söyledi. Bu kaynaklardan birine göre toplantı, Haziran ayında NATO Liderler zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasından yapılması planlanan ikili görüşmenin de öncüsü niteliğini taşıyor.

26 Mayıs'ta yapılacak telekonferans görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan Reuters’ın kaynakları, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Kaynaklardan biri olan sektör temsilcisi de telekonferansın, 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO zirvesinde, ABD başkanlık seçimlerinden sonra Biden ve Erdoğan’ın ilk defa yüz yüze görüşecek olması beklentisiyle düzenlendiğini söyledi.

Bir başka kaynak da ABD yönetiminin toplantının planlanmasına dahil olmadığını söyledi.

Sektör temsilcisi olan kaynak Reuters'e verdiği demeçte toplantıyla ilgili, ‘’ABD şirketleriyle suları test etmenin bir yolu, Biden ile yüz yüze görüşmeden önce bir tür ön çalışma" dedi ve Ankara’nın aslında yerli ve yabancı kitleye Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu mesajını vermek istediğini kaydetti.

Reuters’ın kaynaklarından biri Erdoğan'ın bir konuşma yapmasının ve Türkiye'deki yatırım ve ticaretle ilgili sorular almasının beklendiği görüşmede, bazı tepe yöneticiler de dahil olmak üzere şirketlerden üst düzey isimlerin olacağını söyledi.

Telekonferansın 26 Mayıs’ta Türkiye saati ile akşam 6’da düzenlenmesi bekleniyor. Hangi şirketlerin katılacağı ise belli değil.

Ancak toplantı ile ilgili bilgi sahibi dördüncü bir kaynak, Microsoft ve Netflix'ten yöneticilerin de görüşmeye katılacağını söyledi. Her iki şirketin temsilcileri ise açıklama talebine hemen yanıt vermedi.

ABD Ticaret Odası’ndan bir sözcü ise Reuters’a e-posta yoluyla bilgi verdi ve "Bu toplantı özel ve kayıt dışı, bu nedenle herhangi bir ayrıntı veremiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ve TOBB yorum yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanlığı ve Washington'daki Türk Büyükelçiliği de yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Biden selefi Donald Trump'ın aksine, göreve geldiği günden bu yana Erdoğan ile arasına mesafe koydu ve yeni yönetim Ankara'nın insan hakları sicilini eleştirdi.

Biden göreve geldiğinden bu yana iki lider sadece bir defa, 23 Nisan'da, NATO toplantısının planlanması ile telefonda görüştü. Biden görüşmede 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyeceğini Erdoğan'a iletti.

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret 2019'da 21 milyar dolara ulaştı ve NATO müttefikleri bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söylemişlerdi.

Yine de, Türk çeliğine ABD vergisi ve Ankara'nın 2019'da Rus füze savunma sistemi satın alması sonrası Trump yönetimince F-35 üretim sürecinden çıkarılması gibi engeller, ilişkilerde gerilimin sürmesine neden oluyor.

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